Путин через видеосвязь открыл Высшую школу нефти в Альметьевске

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Президент Владимир Путин открыл через видеосвязь научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти», созданный на базе Алметьевского государственного нефтяного института. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и ректор учебного заведения Александр Дьяконов.

«Уже сейчас здесь на одной площадке объединена вузовская и отраслевая наука, практикоориентированное обучение и реальное производство. Благодаря нашему партнеру и заказчику центр представляет собой комплекс сооружений площадью 110 тыс. кв. метров, включая два учебных лабораторных корпуса на 50 тыс. кв. метров, это 60 лабораторий и 72 учебных аудитории, которые оснащены самым современным оборудованием мирового уровня, общежитие повышенного комфорта на 712 мест, спортивный центр, жилой комплекс», – рассказал Дьяконов.

Он доложил, что в проект было вложено 26,5 млрд рублей инвестиций.

В завершение церемонии Владимир Путин поздравил всех участников мероприятия с открытием новых современных кампусов в Татарстане и ряде регионов страны.

«Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране», – сказал глава государства.