Путин прибыл в Благовещенск на переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Тот также уже прилетел на место встречи, сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется, что перед переговорами главы государств с вертолета осмотрят космодром Восточный и объекты инфраструктуры, встретятся с сотрудниками и проведут награждение летчиков-космонавтов.

Во время встречи Путин и Лукашенко обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Помимо этого, Президент России встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В пресс-службе Президента Белоруссии добавили, что Лукашенко планирует также встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества. На острове Русский он изучит возможность поставки рыбы на белорусский рынок.