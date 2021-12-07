Путин утвердил бюджет России на предстоящие три года

Президент России Владимир Путин утвердил бюджет России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал сегодня. Документ опубликован на официальном портале интернет-информации.

Доходы бюджета страны в следующем году составят 25,021 трлн рублей, расходы — 23,694 трлн рублей. В 2023 году бюджет по доходам и расходам сформирован в суммах 25,540 трлн и 25,241 трлн рублей соответственно. В предстоящие два года федеральный бюджет будет профицитным. Расходы бюджета страны на 2024 год запланированы в сумме 25,831 трлн рублей, расходы — 26,354 трлн рублей.

В последующие три года продолжится финансирование национальных проектов. В бюджете 2022 года на их реализацию предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн рублей, в 2024-м — 2,98 трлн рублей.

Днем ранее Президент России утвердил бюджеты ПФР и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ближайший трехлетний период. Также глава государства подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года.