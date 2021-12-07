Путин утвердил бюджет ПФР на ближайшие три года

Президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В законе оговариваются основные характеристики бюджета ПФР на три года. Доходы фонда на 2022-й составят 10,032 трлн рублей, на 2023-й — 10,592 трлн, на 2024-й — 11,075 трлн, расходы — 10,155 трлн, 10,574 трлн и 11,167 трлн соответственно.

Бюджет ПФР был сформирован с дефицитом 122,4 млрд рублей в будущем году и 92,7 млрд в 2024-м, в 2023 году ожидается 18,2 млрд рублей профицита.