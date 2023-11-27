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Экономика 27 ноября 2023 21:10

Путин утвердил бюджет на 2024–2026 годы

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Путин утвердил бюджет на 2024–2026 годы
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Доходы бюджета в 2024 году составят более 35 трлн рублей, в 2025 году — свыше 33,5 трлн рублей, в 2026-м — почти 34,1 трлн рублей. В свою очередь расходы будут равняться почти 36,7 трлн, примерно 34,4 трлн и почти 35,6 трлн рублей.

Соответственно, дефицит бюджета в 2024 году должен составить 0,9% ВВП, в 2025-м — 0,4% ВВП, в 2026-м — 0,8% ВВП.

Для сбалансированности бюджета в 2024 году власти страны используют средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей.

Кроме того, для финансирования дефицита бюджета будут использоваться государственные внутренние заимствования. Предполагается, что их объем будет составлять около 4 трлн рублей в год.

Государственная Дума приняла закон о бюджете 16 ноября. Совет Федерации поддержал его 22 ноября.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что бюджет на 2024 год не является военным, несмотря на увеличение расходов на оборону. «Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — замечал он.

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#федеральный бюджет #Владимир Путин
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