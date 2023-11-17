Госдума приняла бюджет на 2024–2026 годы

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Законопроект поддержали 325 депутатов, против его принятия выступил 81 парламентарий. Воздержавшихся не было, отмечает РИА Новости.

Доходы государственного бюджета в 2024 году составят более 35 трлн рублей, в 2025 году — свыше 33,5 трлн рублей, в 2026-м — почти 34,1 трлн рублей. В свою очередь расходы будут равняться почти 36,7 трлн, примерно 34,4 трлн и почти 35,6 трлн рублей.

Для сбалансированности бюджета в 2024 году власти страны используют средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей.

«Несмотря на вызовы, мы принимаем бюджет развития, бюджет противодействия санкциям», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. До этого он утверждал, что цели и задачи проекта бюджета — это преодоление вызовов, развитие страны и обеспечение социальных обязательств.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что бюджет на 2024 год не является военным, несмотря на увеличение расходов на оборону. «Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — замечал он.