Госсовет Татарстана принял бездефицитный бюджет на 2024 год

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы и расходы бюджета на следующий год запланированы в объемах 399,5 млрд рублей. Бюджет сформирован бездефицитным.

«На законопроект поступило 200 поправок, в том числе 181 – от Кабинета Министров, 17 – от депутатов и две – от Комитета по бюджету, налогам и финансам. В ходе работы несколько поправок были сняты и остались 183 к рассмотрению», – рассказал депутат Леонид Якунин на 49-м заседании Госсовета РТ.

Он отметил, что финансирование из федерального бюджета на 2024 год увеличилось на 15,7 млрд рублей и составило 67,4 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, дорожное хозяйство, образование, экологию, сельское хозяйство и социальную сферу.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что была проведена «серьезная, кропотливая работа» по бюджету вместе с Правительством республики.

В бюджете на 2025 год доходы заложены в размере 403,5 млрд рублей, расходы – 416 млрд рублей. Дефицит составит 12,4 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2026 год по прогнозу составят 427,4 млрд рублей, расходы – 446,2 млрд рублей, дефицит – 18,8 млрд рублей.