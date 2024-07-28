Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин успокоил разбившего бокал иностранца на приеме в честь Дня ВМФ
На встрече с иностранными делегациями, принявшими участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, один из гостей разбил бокал с шампанским. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил о примете, существующей в нашей стране, сообщает ТАСС.
«У нас есть примета — это на счастье!» — отметил глава государства.
Напомним, что в параде, приуроченном к Дню Военно-Морского флота, приняли участие корабли из Алжира, Индии, Китая. Также гостями события стали представители Мьянмы и НОАК.
Приветствуя гостей на встрече, Владимир Путин заявил, что это хороший знак, когда военные люди собираются вместе на подобных событиях.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»