Путин успокоил разбившего бокал иностранца на приеме в честь Дня ВМФ

На встрече с иностранными делегациями, принявшими участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, один из гостей разбил бокал с шампанским. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил о примете, существующей в нашей стране, сообщает ТАСС.

«У нас есть примета — это на счастье!» — отметил глава государства.

Напомним, что в параде, приуроченном к Дню Военно-Морского флота, приняли участие корабли из Алжира, Индии, Китая. Также гостями события стали представители Мьянмы и НОАК.

Приветствуя гостей на встрече, Владимир Путин заявил, что это хороший знак, когда военные люди собираются вместе на подобных событиях.