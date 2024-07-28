Построенные в Зеленодольске МРК и катера приняли участие в параде ко Дню ВМФ

Построенные на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького три противодиверсионных катера и три малых ракетных корабля приняли участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Мероприятие по случаю Дня Военно-морского флота показали федеральные СМИ.

Открыли морскую часть парада три систершипа — построенные в Зеленодольске противодиверсионные катера проекта 21980 (тип «Грачонок»): «Нахимовец» (командир — лейтенант Максим Филиппов), П-474 (командир — старший мичман Виталий Касьян) и «Юнармеец Татарстана» (командир — мичман Альберт Эрзиманов).

Противодиверсионные катера проекта 21980 предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ. Длина этих кораблей составляет 31 метр, ширина — 7,4 метра, скорость хода (полная) достигает 23 узлов.

После прохождения ряда других катеров и тральщиков в смотре приняла участие ракетно-ударная тактическая группа в составе четырех оснащенных крылатыми ракетами «Калибр» малых ракетных кораблей Балтийского флота и Каспийской флотилии проектов 22800 (тип «Каракурт») и 21631 (тип «Буян-М»), три из которых были построены в Зеленодольске.

После «Советска» проекта 22280 следующим в кильватерной колонне прошел МРК «Град» проекта 21631, построенный в Татарстане (командир — капитан 3-го ранга Андрей Станько). «Наличие в составе Военно-морского флота кораблей этого проекта с учетом возможности их передового базирования фактически стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны», — заметил диктор.

За «Градом» проследовал его систершип — новейший «Наро-Фоминск» (командир — капитан 2-го ранга Максим Кулько). Он стал 11-м в серии этих малых ракетных кораблей, построенных для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе, обратил внимание диктор.

Затем прошел еще один малый ракетный корабль типа «Буян-М» — «Град Свияжск» (командир — капитан 2-го ранга Кирилл Александров). По итогам 2023 года «Град Свияжск», а также МРК «Татарстан» и «Дагестан» были признаны лучшими в ВМФ РФ по итогам состязаний тактических групп по уничтожению морских и подавлению береговых целей. Экипаж этого корабля также стал лучшим в Каспийской флотилии. С начала эксплуатации «Град Свияжск» совершил более 20 ракетных пусков при помощи комплекса «Калибр-К».

Всего к участию в смотре по случаю Дня ВМФ в 2024 году привлекли 20 надводных кораблей и катеров, одну подводную лодку («Можайск»), четыре парусных судна (среди которых — линейный корабль «Полтава») и более 2,5 тыс. военнослужащих. По традиции парад принял Президент России Владимир Путин.