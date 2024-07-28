Путин назвал хорошим знаком участие иностранных моряков в параде в День ВМФ

Когда люди с особым характером — военные моряки — собираются вместе, это хороший знак. Об этом на встрече с представителями иностранных государств, прибывшими на парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге, заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что моряки — люди особого склада души. Им приходится сталкиваться с трудностями, с которыми не встречаются люди на берегу в «рядовой, нормальной жизни».

«Но если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки, собираются вместе — это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — отметил глава государства. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню ВМФ России, в Санкт-Петербург прибыли моряки из Индии, Алжира, Китая, Мьянмы.