Путин упростил въезд в Россию с территории Украины и республик Донбасса

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил въезд в Россию с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Из документа следует, что иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории ЛНР, ДНР и Украины в Россию и выехать потом в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность, а также по документам, срок действия которых истек.

Кроме того, такие приезжие «вправе пребывать в Российской Федерации до 15 дней с даты пересечения государственной границы Российской Федерации».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.