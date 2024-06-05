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СВО 5 июня 2024 21:25

Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз выше российских

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Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз выше российских
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Безвозвратные потери Украины в ходе специальной военной операции в пять раз выше, чем у России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

По информации Президента РФ, в украинском плену находятся 1348 российских военных, а в российском плену — 6465 украинских.

В целом, по его словам, за месяц Вооруженные силы Украины теряют около 50 тыс. человек убитыми и ранеными, причем соотношение составляет 50 на 50.

В месяц на Украине мобилизуют около 30 тыс. человек, но все пополнения уходят только на восполнение потерь, добавил российский лидер.

#спецоперация #Владимир Путин
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