Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз выше российских

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Безвозвратные потери Украины в ходе специальной военной операции в пять раз выше, чем у России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

По информации Президента РФ, в украинском плену находятся 1348 российских военных, а в российском плену — 6465 украинских.

В целом, по его словам, за месяц Вооруженные силы Украины теряют около 50 тыс. человек убитыми и ранеными, причем соотношение составляет 50 на 50.

В месяц на Украине мобилизуют около 30 тыс. человек, но все пополнения уходят только на восполнение потерь, добавил российский лидер.