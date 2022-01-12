В мире обновлен рекорд по числу выявленных случаев Covid-19

В период с 3 по 9 января в мире выявлено 15 154 666 зараженных коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за время пандемии, сообщает, ссылаясь на ВОЗ, РИА Новости.

Почти половина случаев — 7,1 млн — пришлась на Европу. За неделю от последствий вируса умер 43 461 человек.

В антирейтинге по странам Россия занимает шестое место. Больше всего случаев Covid-19 за этот период зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Накануне в Соединенных Штатах был установлен максимум по числу выявленных пациентов. За сутки здесь заболели более 1,1 млн человек.