Путин: Трассой М12 уже воспользовались более 26 млн автомобилистов

В общей сложности трассой М12 «Восток» уже воспользовались более 26 млн автомобилистов. Об этом сообщил по видеосвязи Президент России Владимир Путин на открытии дорожных объектов в нескольких регионах, в том числе в Татарстане.

«В декабре прошлого года был введен участок автодороги М12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. По ней перевезено свыше 70 млн тонн грузов», — рассказал глава государства.

По его словам, как и планировалось, «эта значимая магистраль» будет дальше развиваться в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.

«Сегодня в ее составе в строй вводится 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане и 65-километровый обход нескольких населенных пунктов в Башкортостане», — заявил Президент.

Он добавил, что эти объезды выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а также позитивно скажутся на качестве жизни людей и их экологическом благополучии.

Путин подчеркнул, что развитие транспортного каркаса регионов России идёт последовательно и непрерывно.

«У нас набран хороший, высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», — заключил он.

В Татарстане сегодня открыли новую дорогу — обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Движение по нему запустил по видеосвязи Владимир Путин.

В состав обхода входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 километр, десять мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.