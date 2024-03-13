Путин: Трамп упрекнул меня в симпатии к «спящему Джо»

В последний год своего президентства лидер США Дональд Трамп упрекнул Владимира Путина в симпатии к Джо Байдену. Об этом рассказал сам Президент РФ в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Путин напомнил, что тогдашний разговор между лидерами произошел как раз в 2020 году.

«Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил — ну уж извините, я скажу, как он, это просто прямая речь, — чтобы победил спящий Джо?... А потом, на мое удивление, его (то есть Трампа) начали преследовать за то, что мы якобы поддерживали его как кандидата», — вспоминает президент, назвав также все подозрения о якобы сотрудничестве между президентами «каким-то бредом».

Ранее Путин в разговоре с Киселевым рассказал о действиях РФ после вступления Финляндии в НАТО.