«Зачем это сделали?»: Путин сказал, что будет у границ Финляндии после вступления в НАТО

У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, отметив, что у России с «финнами» ранее были просто идеальные отношения.

Со слов российского лидера, у этих стран не было ни одной претензии друг к другу, тем более относительно границ территорий. Причем войск также не было.

«Зачем они это сделали?.. (вступили в НАТО) Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», - цитирует Путина РИА «Новости».

Путин согласен, что вопрос «вступать или не вступать» в НАТО – это выбор Финляндии. Однако Россия тоже заботится о своей безопасности. Именно поэтому у российско-финской границы теперь появятся войска и системы поражения.

При этом Президент заверил, что у РФ были достаточно добрые и стабильные отношения не только с Финляндией, но и со Швецией (напомним, недавно эта страна также стала членом альянса).

Причем Путин считает, что эти страны «больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета». Такая позиция, по его словам, дает ряд преимуществ. Одна из них: наличие некой «переговорной площадки» для снижения напряженности в Европе.