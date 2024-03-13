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Полное видео: Путин дал интервью Дмитрию Киселеву
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фото: скриншот видео
Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Видео появилось на сайте Кремля.
Отметим, что в беседе с Киселевым Путин уже рассказал о действиях России после вступления Финляндии в НАТО.
«У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения», – ответил он.
О том, какие темы еще были подняты в процессе разговора, смотрите в интервью.
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