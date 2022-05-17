Путин: Строить бизнес в РФ по старой экономической модели представляется маловероятным

Из-за значительных изменений на нефтяном рынке вести бизнес в России по старой модели представляется маловероятным, поэтому следует заранее сделать выводы и действовать на опережение, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли.

«Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку до конечного потребителя», – сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Правительство, как и прежде, будет делать все возможное, чтобы создать условия для изменения бизнес-модели компаний.

Он отметил, что Россия должна исходить из собственных экономических интересов, так как экономическое «самоубийство» – это внутреннее дело европейских стран, вызванных политизированными санкциями Запада.

«Результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров, помимо ущерба для европейской экономики является и фактический рост выручки нефтегазового сектора», – обратил внимание Путин, добавив, что «это не должно расхолаживать» отечественные компании.

24 февраля глава российского государства объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа, их примеру последовала Великобритания.

Представители стран Европейского Союза пока не пришли к соглашению о запрете импорта российской нефти, так страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.