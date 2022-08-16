ФСБ: Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, связанных с Курской АЭС

Украинские диверсанты 4,9 и 12 августа подорвали ЛЭП, по которым Курская АЭС снабжала гражданские объекты Курской области и соседних регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Диверсии произошли 4,9 и 12 августа в Курчатовском районе. В результате были повреждены шесть опор ЛЭП, нарушено снабжение объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения. В настоящее время ведется поиск преступников и их сообщников, возбуждено уголовное дело.

«Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Минобороны России сообщило, что военный склад и детонация боеприпасов в Крыму тоже произошли из-за диверсии.