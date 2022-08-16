Курская АЭС вернулась к плановому режиму работы после подрыва ЛЭП

Курская АЭС восстановила плановый режим работы после диверсий на отходящих от станции линий электропередачи. Об этом заявили в концерне «Росэнергоатом», передает РИА Новости.

«С 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС», — уточнили в Росэнергоатоме.

По информации концерна, сейчас на Курской АЭС работают второй и третий энергоблоки, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.

При этом радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», ФСБ России заявило, что диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали шесть опор ЛЭП, связанных с Курской АЭС.