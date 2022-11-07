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Ру Тат
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Политика
7 ноября 2022  17:58

Путин: В зоне проведения СВО находятся до 80 тыс. мобилизованных

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Порядка 80 тысяч мобилизованных уже находятся в зоне проведения специальной военной операции. Из них около 50 тысяч человек принимают непосредственное участие в боевых действиях, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все — на полигонах», — рассказал глава государства на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Путин призвал федеральные и региональные власти на всех уровнях проявлять должное внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.

Напомним, указ о проведении частичной мобилизации в России Путин подписал 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту о том, что план по призыву 300 тыс. военнослужащих запаса полностью  выполнен. В Госдуме сообщили, что дополнительных наборов в Вооруженные Силы России не планируется.

 

#Владимир Путин #мобилизация #спецоперация на Украине
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