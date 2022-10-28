Шойгу доложил Путину о завершении в России частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России завершена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал RT.

«Установленное Вами задание — 300 тысяч — выполнено», — доложил глава Минобороны.

Он отметил, что сейчас на полигонах проходят боевое слаживание 218 тыс. военнослужащих. После обучения в зону проведения специальной военной операции уже направлены 82 тыс. мобилизованных. Шойгу подчеркнул, что 13 тыс. граждан РФ, не дожидаясь получения повесток, были направлены в войска в качестве добровольцев.

По словам министра обороны, на данный момент все имеющиеся проблемы с призывом в Вооруженные силы России, которые наблюдались на начальных этапах, уже решены.

Утром 21 сентября Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.