news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
28 октября 2022  17:20

Шойгу доложил Путину о завершении в России частичной мобилизации

news_top_970_100

Частичная мобилизация в России завершена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал RT.

«Установленное Вами задание — 300 тысяч — выполнено», — доложил глава Минобороны.

Он отметил, что сейчас на полигонах проходят боевое слаживание 218 тыс. военнослужащих. После обучения в зону проведения специальной военной операции уже направлены 82 тыс. мобилизованных. Шойгу подчеркнул, что 13 тыс. граждан РФ, не дожидаясь получения повесток, были направлены в войска в качестве добровольцев. 

По словам министра обороны, на данный момент все имеющиеся проблемы с призывом в Вооруженные силы России, которые наблюдались на начальных этапах, уже решены. 

Утром 21 сентября Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. 

#Владимир Путин #Сергей Шойгу #мобилизация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100