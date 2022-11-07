В Госдуме сообщили о перспективах дополнительного набора граждан по частичной мобилизации

Дополнительного призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации в России не ожидается, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Нет. Много раз говорили, и Президент нашей страны [Владимир Путин] говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет», — сказал политик ТАСС, отвечая на вопрос о возможном доборе мобилизованных.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о выполнении плана по призыву на службу в Вооруженные силы России. В конце минувшей недели Путин заявил, что план по мобилизации перевыполнен – вместо 300 тыс. на службу отправились 318 тыс. россиян за счет растущего количества добровольцев.