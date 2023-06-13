Путин: В контрнаступлении Киев потерял 160 танков и 360 бронемашин

Во время своего контрнаступления ВСУ потеряли не менее 160 танков и 360 бронемашин только по подсчетам Москвы, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами. Значимая часть уничтоженной военной техники была поставлена Украине западными странами, подчеркнул он.

«Еще есть потери, которые мы не видим, которые наносятся российским высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. По моим подсчетам, это примерно 25%, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа, — отметил глава российского государства.

По его словам, Украина также потеряла большое количество своих бойцов и иностранных наемников, включая польских.

«Там польские наемники там, действительно, воюют, вы правы абсолютно, я с вами согласен, и несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные. Жаль, что они скрывают», — сказал Путин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что во время крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении Киев потерял 16 танков за сутки, включая переданные Германией Leopard.