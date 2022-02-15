Путин: Шольц настроен на прагматичное двустороннее взаимодействие с Россией

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает прагматичного двустороннего взаимодействия с Россией, считает Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что российская сторона всегда стремилась и стремится к укреплению взаимодействия с ФРГ, ведь это один из ключевых партнеров РФ.

«Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Это касается в первую очередь экономических связей, которые традиционно носят весьма интенсивный характер», – отметил Путин на пресс-конференции после переговоров с главой немецкого правительства.

Он также обратил внимание на то, что беседа с Шольцем прошла в деловой атмосфере, и им удалось предметно обсудить все актуальные темы.

Напомним, переговоры длились более трех часов. Российский лидер отметил, что немецкий политик сегодня впервые посетил Россию в должности канцлера ФРГ, но будучи первым бургомистром Гамбурга он способствовал развитию партнерских связей этого города с Санкт-Петербургом.

«И этим связям в этом году исполняется уже 65 лет», – цитирует РИА Новости Президента РФ.