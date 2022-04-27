Путин согласился на участие ООН и Красного креста в эвакуации гражданских с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин дал согласие на участие в эвакуации гражданских с «Азовстали» представителей ООН и Красного креста. Об этом со ссылкой на официального представителя генсека Организации объединенных наций Стефана Дюжаррика сообщает РИА Новости.

Данный вопрос поднимался на встрече российского лидера и генсека ООН Антониу Гутерриша в Москве. Владимир Путин подчеркнул, что, если на «Азовстали» действительно находятся мирные жители, украинские военные не должны удерживать их силой.

«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного Комитета Красного креста в эвакуации мирных жителей с завода „Азовсталь“ в Мариуполе», — заявил Дюжаррик.

По его словам, данный вопрос еще будет обсуждаться Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

Кроме того, заявил официальный представитель Гутерриша, стороны обсудили позицию ООН по Украине, а также предоставление гуманитарной помощи и предложения по эвакуации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин предложил представителям Красного Креста и ООН ознакомиться с условием содержания украинских пленных.