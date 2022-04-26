Путин призвал украинских военных выпустить гражданских с «Азовстали»

Если на «Азовстали» есть гражданское население, как об этом заявляют киевские власти, украинские военные должны их выпустить, иначе они ведут себя как террористы. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил Президент России Владимир Путин.

«Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что удерживание мирных жителей в качестве живого щита — это преступление.

Напомним, что ранее Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», чтобы не подвергать риску жизни солдат и офицеров российской армии.