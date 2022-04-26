Путин предложил ООН и Красному кресту оценить условия содержания украинских пленных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить представителя Красного Креста и ООН возможность ознакомиться с условиями содержания пленных украинцев. Об этом он сообщил во время встречи с генсеком Организации объединенных наций Антониу Гутерришем.

«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Красного креста, представителям Организации объединенных наций, как они [украинские пленные] содержатся, где, как оказывается помощь раненым, пожалуйста, мы готовы», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что таким образом можно найти «самое простое решение этого непростого, на первый взгляд, вопроса».

Также на встрече в Кремле Президент РФ отметил, что Москва всегда поддерживала ООН и намерена продолжать это в будущем.

«Для нас несколько странно звучат сентенции некоторых наших коллег, когда они говорят о мире, основанном на правилах. Мы считаем, что основным правилом является Устав Организации объединенных наций и другие документы, принимаемые этой организацией, а не какие-то бумаги, кем-то написанные под себя или для обеспечения своих интересов», — подчеркнул глава государства.