Путин: Дальний Восток является стратегическим приоритетом для всей России 21-го века

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Дальний Восток станет стратегическим приоритетом для всей России 21-го века. Об этом на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума заявил Президент Владимир Путин.

«Здесь когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно все путается в голове, непонятно, то ли сейчас день, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся: Дальний Восток является приоритетом стратегическим для всей России 21-го века», – сказал Президент.

Он поприветствовал участников ВЭФ и отметил, что на форуме собрались руководители компаний, эксперты и представителей власти из России и десятка стран, чтобы обсудить перспективные, стратегические направления развития Дальнего Востока, Артики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Дальневосточный федеральный округ – это 40% нашей страны, здесь находятся стратегические предприятия, порты и магистрали. Роль этих регионов для нашей страны исключительно велика, подчеркнул глава государства.

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум проходит. Он организован в кампусе Дальневосточного федерального университета. Ранее «Татар-информ» сообщал, что для участия в ВЭФ в Приморский край прибыл Раис РТ Рустам Минниханов.