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Руc Тат
Политика 12 сентября 2023 09:24

Минниханов принимает участие в пленарной сессии ВЭФ с Путиным

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума. В мероприятии принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.

Начиная свое выступление, Президент подчеркнул, что Дальний Восток является стратегическим приоритетом для всей России 21-го века и с этого он будет исходить.

В этом году ключевая тема ВЭФ, который будет проходить с 10 по 13 сентября, — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Глава государства прибыл во Владивосток накануне.

#Рустам Минниханов #ВЭФ
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