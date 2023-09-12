Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов принимает участие в пленарной сессии ВЭФ с Путиным
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума. В мероприятии принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.
Начиная свое выступление, Президент подчеркнул, что Дальний Восток является стратегическим приоритетом для всей России 21-го века и с этого он будет исходить.
В этом году ключевая тема ВЭФ, который будет проходить с 10 по 13 сентября, — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Глава государства прибыл во Владивосток накануне.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»