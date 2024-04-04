Путин сказал, что отчет Мишустина в Госдуме получился достойным и предметным

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ поздравил с успешным отчетом, с которым Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме накануне.

«<...> прежде всего хотел бы поздравить вас всех и Председателя Правительства с отчетом в Государственной Думе. Видел, как это происходило, достойно, на хорошем уровне, предметно. Вчера с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это», – сказал глава государства.

Выступая в нижней палате российского парламента, глава Кабмина рассказал об итогах работы в различных сферах. В частности Мишустин доложил, что несмотря на постоянно увеличивающееся внешнее давление на Россию, валовый внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырос на 3,6%. Также он отметил, в что в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила почти 73,5 лет.