Мишустин: В России продолжительность жизни в 2023-м превысила значения «до ковида»

В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила почти 73,5 лет. Это больше, чем было в период «до короновируса», заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы, как сказал глава государства в послании, росла продолжительность именно активной и здоровой жизни. А для этого в том числе нужна качественная и доступная медицина», – цитирует политика пресс-служба правительства РФ.

Мишустин также добавил, что в России уделяют особое внимание людям, которые в силу возраста или из-за проблем со здоровьем не могут позаботиться о себе самостоятельно. Для таких граждан внедряют систему долговременного ухода.

Он отметил, что если в 2018 году «домашнее» обслуживание получили 7 тыс. человек, то в 2021-м – уже больше 100 тыс. граждан. Цель на 2024-й – обеспечить к концу году порядка 173 тыс. людей такой помощью.

Еще глава правительства подчеркнул, что данную модель ухода будут развивать в рамках нового нацпроекта «Семья», который ранее инициировал Президент России Владимир Путин.