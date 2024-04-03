Мишустин рассказал, что помогает России проходить кризисы

Проходить кризисы России помогают накопленные резервы. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы, и 2009-го года, и 2014-го, и 2020-го. Они нам помогают и сегодня», – приводит слова главы Кабмина РИА Новости.

Мишустин отметил, что Фонд национального благосостояния в том числе помог предотвратить глубокий спад экономики в 2022 году – спад валового внутренного продукта оказался в пределах 1%, хотя прогнозы были гораздо хуже.

«ФНБ нас спас в том числе», – подчеркнул Премьер.

Он сообщил, что, несмотря на постоянно увеличивающееся внешнее давление на Россию, валовый внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырос на 3,6%.