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Мишустин рассказал, что помогает России проходить кризисы
Проходить кризисы России помогают накопленные резервы. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы, и 2009-го года, и 2014-го, и 2020-го. Они нам помогают и сегодня», – приводит слова главы Кабмина РИА Новости.
Мишустин отметил, что Фонд национального благосостояния в том числе помог предотвратить глубокий спад экономики в 2022 году – спад валового внутренного продукта оказался в пределах 1%, хотя прогнозы были гораздо хуже.
«ФНБ нас спас в том числе», – подчеркнул Премьер.
Он сообщил, что, несмотря на постоянно увеличивающееся внешнее давление на Россию, валовый внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырос на 3,6%.
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