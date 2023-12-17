Путин заявил, что в нулевые годы наивно относился к Западу

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину признался, что в начале своего правления, в 2000-е годы, имел «наивное представление», что весь мир, включая страны Запада, понимает характер произошедших с Россией Перемен.

«Да, определенно наивность тогда присутствовала. <…> все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир (и прежде всего так называемые <…> цивилизованные) понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

При этом, по словам Путина, он придерживался такого взгляда, несмотря на многолетнюю службу в органах безопасности и внешней разведке СССР и дальнейшую работу на постах заместителя мэра Санкт-Петербурга, директора ФСБ, секретаря Совета безопасности и Премьер-министра РФ.

Президент уточнил, что антироссийские решения (включая, по его оценке, «поддержку сепаратизма и терроризма»), он тогда списывал на «просто инерцию мышления и действий». Из его слов следует, что тогда ему казалось — «средний класс» спецслужб, СМИ и политических элит государств Запада «привык бороться с Советским Союзом и продолжает».

«Это было наивное представление о реалиях. А реалии таковы (позднее я в этом абсолютно, стопроцентно убедился), что после развала Советского Союза считали, что надо немножко потерпеть: сейчас доразвалим и Россию», — поделился в связи с этим Владимир Путин своей нынешней точкой зрения.

Ранее в ходе «Прямой линии» Президент РФ заявил, что предостерег бы самого себя в прошлом «от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров».