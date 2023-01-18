Путин с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма о Нюрнбергском процессе

Президент РФ Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Они обсудили вопросы сохранения исторической памяти и вместе посмотрели трейлер нового фильма «Нюрнберг», посвященного судебному процессу над руководством нацистской Германии, сообщает РИА Новости.

Режиссер картины — Николай Лебедев, который ранее дважды был удостоен государственной премии (за фильмы «Звезда» и «Легенда №17»). По задумке создателей, работа должна показать всему миру Нюрнбергский процесс «глазами России» и напомнить о его историческом и символическом значении для россиян.

Главные роли в фильме исполнили знаменитые российские артисты Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и ряд других. В нем снялись и актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области, а также в Чехии.

Российский лидер приехал в Петербург утром 18 января. Перед встречей с ветеранами он почтил память советских героев в Ленобласти, а затем возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, где расположено одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда.