Путин: Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин

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Российская сторона выступает не за перемирие, а за полное завершение вооруженного противостояний на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин после продлившихся более двух с половиной часов переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«<...> это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — поделился своим видением желательных перспектив разрешения ситуации Президент РФ (цитата по ТАСС).

«Условия для этого изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел», — добавил Путин. В связи с этим он вновь повторил, что руководство России настаивает на «полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей».

Сам визит Премьер-министра Венгрии в Москву российский лидер назвал «попыткой восстановить диалог (со странами Запада — прим. Т-и) и придать ему какой-то дополнительный импульс». Вместе с тем, по словам Путина, Орбан в основном излагал уже известную ему западную точку зрения.