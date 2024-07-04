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Путин усомнился в возможности достичь мира с Украиной через посредника
Президент России Владимир Путин считает маловероятным, что конфликт с Украиной может быть завершен через посредника. Таким мнением он поделился на пресс-конференции по итогу саммита ШОС, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что Россия не отказывается от переговоров, однако как правило, у посредников нет полномочий не только на подписание подобных документов, но и даже на доведение сторон до такой процедуры.
«Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий, — объяснил Владимир Путин. — Кто может дать посредникам такие полномочия, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно».
В то же время, добавил он, Россия приветствует привлечение посредников к диалогу, и привел в пример работу Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время переговоров в Стамбуле.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение переговоров с Россией через посредников.
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