Путин: Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса

Фото: пресс-служба Кремля

Россия стала четвертой страной по производству мяса. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

«157 миллионов тонн зерновых в позапрошлом году; в прошлом, уже прошедшем, – 147. Таких урожаев тоже никто никогда не видел. Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса – тоже невероятно», – сказал глава государства.

Он вспомнил ряд анекдотов советского периода, в которых шутили про дефицит мяса, и отметил, что с этих времен ситуация в стране кардинально изменилась.

«Но тем не менее нам есть над чем работать. Примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, Президент совершил рабочую поездку в Ставропольский край. Он посетил тепличный комплекс «Солнечный дар», а также открыл по видеосвязи три новых промобъекта в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях.