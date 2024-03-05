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Общество 5 марта 2024 17:21

Путину в Ставрополе показали теплицы для выращивания томатов и робота для сбора овощей

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Путину в Ставрополе показали теплицы для выращивания томатов и робота для сбора овощей
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Ставропольский край в поселке Солнечнодольск посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Об этом передает пресс-служба Кремля.

Глава государства осмотрел теплицы для выращивания томатов, робота для сбора овощей, а также распределительно-сортировочный цех. Президента сопровождал председатель совета директоров холдинга Александр Рудаков.

«Солнечный дар» занимается выращиванием овощей в закрытом грунте – здесь организован круглогодичный производственный цикл. Предприятие начали строить в 2016 году, финальная (четвертая) очередь строительства была запущена в октябре 2023 года. В создание комплекса было вложено 37,9 млрд рублей инвестиций.

По окончании осмотра Владимир Путин побеседовал с работниками тепличного комплекса за обедом.

#Владимир Путин
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