Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путину в Ставрополе показали теплицы для выращивания томатов и робота для сбора овощей
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Ставропольский край в поселке Солнечнодольск посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Об этом передает пресс-служба Кремля.
Глава государства осмотрел теплицы для выращивания томатов, робота для сбора овощей, а также распределительно-сортировочный цех. Президента сопровождал председатель совета директоров холдинга Александр Рудаков.
«Солнечный дар» занимается выращиванием овощей в закрытом грунте – здесь организован круглогодичный производственный цикл. Предприятие начали строить в 2016 году, финальная (четвертая) очередь строительства была запущена в октябре 2023 года. В создание комплекса было вложено 37,9 млрд рублей инвестиций.
По окончании осмотра Владимир Путин побеседовал с работниками тепличного комплекса за обедом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»