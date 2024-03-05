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Путин открыл три новых промобъекта в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии производственных предприятий в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Так, в Ленинградской области введен в эксплуатацию комплекс группы «ФосАгро» по производству минеральных удобрений, включая инновационного продукта – чистого водорастворимого аммофоса, в Белгородской начал работать завод группы компаний «ЭФКО» по глубокой переработке сои и других масличных культур. В Мордовии открылось предприятие ГК «Талина» по производству мясных и колбасных изделий.
«Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат», – сказал глава государства.
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