Путин: Россия и Китай против политизации спортивных состязаний

Россия вместе с китайскими партнерами совместно выступают против политизации спорта, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с российской сборной в формате видеоконференции. Об этом сообщил телеканал RT.

«Мы [с Китаем] вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности — в первую очередь равноправие и справедливость», — сказал глава российского государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва ожидает военных и информационных провокаций от Соединенных Штатов и Украины накануне Олимпиады в Пекине.

В декабре прошлого года политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран выступали с призывами бойкотировать предстоящие зимние Игры в Пекине. Поводом для этого стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало действия американских властей и их партнеров в НАТО политической манипуляцией и призвало прекратить политизировать спорт.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.