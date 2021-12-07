Посольство КНР назвало решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине политической манипуляцией

Посольство Китая в Вашингтоне считают политической манипуляцией решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, сообщает ТАСС.

«Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот „дипломатический бойкот“ просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», — сказал представитель дипмиссии Лю Пэнъюй Лю Пэнъюй.

Он добавил, что «на самом деле никого не будет волновать, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США решили устроить дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Китае. Она уточнила, что решение правительства США не касается американских спортсменов, и они могут поехать на спортивные состязания в Пекин.

Политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран ранее выступали с призывами бойкотировать предстоящие зимние Игры в Пекине. Поводом для этого стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Пекин, как отмечал ранее официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, категорически против такой политизации спорта отдельными странами и организациями, которые пытаются под лозунгом защиты прав человека сорвать олимпийские состязания и вмешиваются во внутренние дела других государств.

Напомним, что зимние Олимпийские игры будут проходить Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Международный олимпийский комитет выбрал столицу КНР местом их проведения на сессии в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.