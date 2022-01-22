Захарова: Москва ожидает провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине

Москва ожидает военных и информационных провокаций от Соединенных Штатов и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на дипломата в КНР, заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин «попросил» Президента России Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады.

Захарова отметила, что это «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб». Она отметила, что агентство не приводит никаких китайских или российских источников, и посчитала, что указанный в статье «дипломат в Китае» — американец.

«Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением „журналисты под прикрытием Bloomberg“ не обращались», — сказала Захарова.