Путин: Россия и Беларусь серьезно продвинулись в создании Союзного государства

В прошлом году в строительстве Союзного государства России и Республики Беларусь наблюдалось серьезное продвижение. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно говоря, давно уже развитие по очень многим из этих направлений. По сути дела, все эти 28 программ мы просто обновили – то, что планировали и раньше сделать», — сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин напомнил, что в 2021 году двумя странами была принята Концепция миграционной политики и Военная доктрина. Он также отметил достаточно хорошие экономические показатели.

«Я посмотрел, все-таки солидный рост: 30 с лишним процентов — 35, по-моему, 38 даже с лишним, и почти 35 млрд долларов [товарный] оборот. Это, конечно, очень хороший показатель, говорит о том, что то, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу, конкретную отдачу: за этим же стоят рабочие места, и уровень жизни людей, заработной платы», — подчеркнул он.

По мнению Президента РФ, развитие российско-белорусских отношений движется в абсолютно правильном направлении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что белорусский лидер 18 февраля прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Встреча была анонсирована еще в середине февраля.