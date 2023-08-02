Путин: Россия готовит соглашения о торговле с четырьмя странами Африки

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Соглашения о торговле России с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром уже готовятся, сообщил Президент России Владимир Путин. Он призвал не упустить из виду и другие страны Африки, у которых также есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы», – цитирует главу государства РИА Новости.

Российский лидер отметил, что африканский континент очень большой, и сотрудничество России с ним будет развиваться очень позитивно. По мнению экспертов, страны Африки в области двустороннего взаимодействия с Москвой попытаются наверстать все, что было упущено в предыдущие десятилетия.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка». Как сообщал «Татар-информ», Путин, выступая на пленарном заседании саммита, заявил о том, что африканские страны сегодня становятся «новым центром силы» и всем остальным государствам придется с этим считаться. По словам российского лидера, они все уверенее заявляют о себе, как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира.