Путин: Сотрудничество России и Африки за последние годы вышло на новый уровень

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге. Он отметил, что африканские страны все уверенее заявляют о себе, как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира.

«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», – сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Москва продолжит и дальше оказывать поддержку африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, а также в решении региональных и глобальных вопросов. Он выразил уверенность в том, что нынешний форум даст новый импульс долгосрочному политическому и гуманитарному сотрудничеству России и Африки.

«Хотел бы поблагодарить всех африканских коллег, которые планируют приехать в Санкт-Петербург для участия в форуме и саммите „Россия — Африка“. Желаю вам плодотворной работы, а народам африканских стран — мира и благополучия», — подчеркнул российский Президент.

Второй в истории саммит «Россия — Африка» пройдет в Северной столице РФ 27-28 июля. Впервые он прошел 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».