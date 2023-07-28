Путин: Африка становится новым центром силы, и всем придется считаться с этим

Фото: kremlin.ru

Африканский континент становится новым центром силы, и с этим придется считаться всем странам мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго саммита «Россия — Африка». Трансляция организована на сайте Кремля.

«На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы, его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии», — поделился своей оценкой ситуации в мире глава российского государства.

Путин также выразил уверенность, что Россия и страны Африки согласны в том, что за свой суверенитет нужно бороться, отстаивать свои интересы на мировой арене и «никогда не опускать руки».

«К сожалению, некоторые проявления колониализма на Африканском континенте до сих пор не изжиты, по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах», — добавил российский лидер.