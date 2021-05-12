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Ру Тат
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12 мая 2021  16:18

Путин: Россия готова обеспечить Турцию вакциной «Спутник V»

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Россия готова осуществлять поставки препарата от Covid-19 «Спутник V» в Турцию. Данный вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора Президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, стало известно, что в Россию в ближайшие дни прибудет делегация из Турецкой Республики.
«Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины „Спутник V“. В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики», — сообщает пресс-служба Кремля.
Также стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме и возможные пути для стабилизации обстановки. Также Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, где в результате стрельбы в гимназии №175 погибли девять человек.

Владимир Путин реджеп эрдоган Вакцина от коронавируса
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