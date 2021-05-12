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Ру Тат
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12 мая 2021  13:57
Розалия Хайруллина

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Иерусалиме

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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Иерусалиме и эскалацию арабо-израильского конфликта. Телефонный звонок состоялся в среду, 12 мая. Об этом сообщает телеканал NTV.


Позиции России и Турции относительно статуса Иерусалима схожи, что является большим преимуществом для решения проблемы, отметил Эрдоган. Он также подчеркнул особую важность заявления МИД РФ относительно урегулирования вопроса Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.


Президент Турции считает, что СБ ООН необходимо срочно вмешаться в арабо-израильский конфликт. По мнению турецкого лидера, ООН должна продемонстрировать жесткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения на сектор Газа.


Помимо этого, необходимо проработать вопрос об отправке в регион международных миротворческих сил для защиты палестинцев. Эрдоган также выразил уверенность, что Турция и Россия продемонстрируют тесное сотрудничество по этим вопросам на площадке ООН. 


Ранее, 10 мая, состоялся разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Как говорится в сообщении МИД России, "министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания и призвали все стороны конфликта проявлять сдержанность, а также не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан.

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