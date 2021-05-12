Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту РФ Владимиру Путину, а также семьям жертв стрельбы в школе № 175 Казани. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщает пресс-служба Кремля.

Вчера в одной из школ Казани произошла стрельба. Жертвами трагедии стали девять человек — две учительницы и семь детей. В больницах Казани сегодня находились 23 человека, восемь из них в скором времени будут доставлены в Москву.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за оказанную поддержку.

«Хочу поблагодарить [Президента РФ] Владимира Путина за решение о подключении медицинских учреждений, федеральных органов, Министерства здравоохранения России. Я очень надеюсь, что первичная помощь, оказанная в Казани, и дальнейшее лечение в Москве дадут положительные результаты», – сказал он.